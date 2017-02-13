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13 февраля 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Иван Крылов

Иван Андреевич Крылов
Иван Андреевич Крылов
Художник К.П.Брюллов

13 (2) февраля 1769 года родился баснописец Иван Крылов.

Личное дело

Иван Андреевич Крылов (1769–1844) родился 1769 года в Москве. Во время пугачевского восстания его отец, армейский офицер, был помощником коменданта Яицкой крепости. Незадолго до того, как казаки Пугачева осадили крепость, он сумел отправить жену и маленького сына в Оренбург. Мальчик ехал на телеге, спрятавшись в большой глиняный горшок. В Оренбурге им пришлось пережить осаду, Иван Андреевич позднее вспоминал, как в их двор падали ядра.

В 1775 году отец Крылова вышел в отставку «по расстроенному здоровью» и переехал в Тверь, где поступил на гражданскую службу. 17 марта 1778 года он умер. Мать, Марья Алексеевна, осталась с двумя детьми в довольно бедственном положении. Лишь благодаря знакомству с состоятельным и просвещенным семейством Львовых Иван Крылов смог учиться в их доме наукам и французскому языку. В 1778 году Иван Крылов, обозначенный в бумагах «пятнадцатилетним», стал подканцеляристом в тверском губернском магистрате, где ранее служил его отец. Его обязанностью было переписывать начисто служебные бумаги.

По словам современника, в свободное время Иван Крылов «посещал с особенным удовольствием народные сборища, торговые площади, качели и кулачные бои, где толкался между пестрой толпой, прислушиваясь с жадностью к речам простолюдинов». Служба в магистрате продолжалась до 1782 года, когда один из детей семейства Львовых был увезен в Петербург. С ним поехал и Крылов. Некоторое время он живет в доме известного архитектора Николая Львова. В 1783 году Крылову удается устроиться на службу в петербургскую казенную палату.

Но о карьере чиновника он уже не думал. Познакомившись в доме Львова с известными актерами и драматургами того времени, он мечтал о театре. Вскоре Иван Крылов завершает свое первое произведение – комическую оперу «Кофейница». Он сочиняет трагические пьесы «Клеопатра» и «Филомела», которые не были поставлены. Комедии удавались лучше, в 1786 году Крылов сочиняет пьесы «Бешеная семья» и «Сочинитель в прихожей». В декабре 1786 года Крылов расстается с службой чиновника, окончательно решив, что его призвание в драматургии.

Крылова представили директору театров генералу Соймонову. Тот, прочитав его сочинения, поручил ему перевести французскую пьесу «Инфанта Заморы» и распорядился, чтобы драматурга пускали в театр бесплатно. Потом Соймонов взял Крылова к себе на службу. В 1787 – 1788 годах Крылов написал очередную сатирическую пьесу «Проказники». В ее героях узнали себя многие влиятельные литераторы. В лице писателя Рифмокрада Крылов вывел Якова Княжнина, в жене Рифмокрада, Тараторе, писательнице и сплетнице — жену Княжнина Екатерину Александровну, педант Тянислов должен был изображать стихотворца Петра Карабанова, а врач Ланцетин — театрального доктора и переводчика опер И. Виена и так далее. Поставить или даже напечатать пьесу было невозможно, но она широко разошлась по Петербургу в рукописных копиях. Обиженные пьесой литераторы пожаловались начальству.

Вскоре Соймонов запретил ставить ранее одобренные пьесы Крылова, а самого драматурга перестал пускать в театр. Оскорбленный этим, Крылов распространил в публике свое письмо к Соймонову. Автор письма якобы не верил в подобное поведение Соймонова и старался его защитить от клеветы. Ирония в тексте порой граничила с откровенным издевательством. Письмо было написано столь талантливо, что быстро разошлось по рукам. Однако путь на сцену произведениям Крылова был теперь закрыт. Крылов занялся литературной журналистикой. Он издавал журналы «Почта духов», «Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий». Издания пользовались популярностью, но существовали недолго. В конце 1793 года Крылову было предписано покинуть Петербург. О жизни его в последующие три года известно мало.

В начале 1797 года Крылов близко подружился с князем Сергеем Голицыным. Князь предложил Крылову занять место его личного секретаря и домашнего учителя. Крылов оказался в имении князя в Киевской губернии, где тогда по повелению императора Павла жил сам князь. Крылов обучал сыновей князя языкам и словесности. Специально для домашнего театра Голицыных Крылов написал шутовскую трагедию «Подщипа» и сам сыграл в ней роль Трумфа – наглого немецкого принца. Пьеса была острой сатирой, направленной на порядки, установившиеся при правлении Павла. Цензура 20 лет не допускала ее на сцену, но «шутоторагедия» разошлась по стране в сотнях копий и ставилась в домашних театрах.

11 марта 1801 года на престол взошел Александр I, у которого князь Голицын пользовался большим доверием, вследствие чего он был назначен лифляндским генерал-губернатором, а Крылов стал заведовать его канцелярией. Два года Крылов прослужил в Риге, а осенью 1803 года переехал в Серпухов к своему брату Льву Андреевичу – офицеру Орловского мушкетерского полка. В это же время в Петербурге поставлена на сцене пьеса Крылова «Пирог», которая имела успех. Воодушевленный этим, Крылов вернулся к литературной деятельности. Наконец, в 1806 году Крылов вернулся в Петербург и навсегда обосновался в нем. В течение одного года две его комедии – «Модная лавка» и «Урок дочкам» – поставленные на сцене, вновь сделали Крылова литературной знаменитостью. В 1808 году Крылов снова определяется на службу, на этот раз в Монетный департамент, но 30 сентября 1810 года уходит в отставку, занимаясь с тех пор литературным творчеством. Его басни становятся все более популярными.

В 1811 году Крылов избран в члены Российской Академии. С 7 января 1812 года началась его служба в Императорской Публичной библиотеке, сначала помощником библиотекаря, потом библиотекарем, продолжавшаяся 12 лет почти до самой смерти. Тогда же ему назначается пенсия в 1500 рублей в год, которая впоследствии (28 марта 1820 г.), «во уважение отличных дарований в российской словесности», удваивается, а еще позднее (26 февраль 1834 г.) увеличивается вчетверо. С основанием литературного общества «Беседа любителей русского слова» в 1811 году Крылов делается его членом и в первом же заседании читает басню «Огородник и философ». Различные ученые и литературные общества выбирают его своим членом. В 1841 году при преобразовании Российской Академии в отделение русского языка и словесности Академии Наук, Крылов становится ординарным академиком по отделению словесности.

Умер Иван Крылов 9 (21) ноября 1844 года в Петербурге. Студенты на руках отнесли гроб с его телом в Александро-Невскую лавру.

Чем знаменит

 
Иван Крылов

В 1805 году Крылов встретил в Москве известного баснописца Ивана Дмитриева и показал свой перевод нескольких басен Лафонтена. Дмитриеву басни понравились и благодаря его рекомендации были напечатаны в журнале «Московский зритель». Рассказывают, что Дмитриев сказал тогда Крылову: «Это истинный ваш род; наконец, вы нашли его». В 1809 году выходит первое издание «Басен Ивана Крылова», в книгу вошли двадцать три басни. В 1811 году появились «Новые басни Ивана Крылова», в 1815 году – «Басни Ивана Крылова» в трех частях, в 1816 году – «Новые басни И. А. Крылова» составившие четвертую и пятую части, в 1819 году вышло издание в шести частях, а в 1830 году уже в восьми. Первые басни были переводами из Лафонтена, но уже в 1807 году Крылов сочиняет и басни на собственные сюжеты. Первой из них стала басня «Ларчик». Позднее, читая басни Эзопа, Крылов переложил в стихи ряд эзоповских сюжетов, которые отсутствовали у Лафонтена. Уже вскоре после первого издания своих басен Крылов становится знаменитым. Но особую славу ему принес цикл басен, посвященных войне 1812 года: «Раздел», «Обоз», «Ворона и Курица», «Волк на псарне», «Щука и кот». Московский ополченец С. Н. Глинка отмечал: «В необычайный наш год и под пером баснописца нашего Крылова живые басни превращались в живую историю». Популярность басен Крылова в действующей армии подтверждал К. Н. Батюшков в письме к Н. И. Гнедичу: «Скажи Крылову, что ему стыдно лениться: и в армии его басни все читают наизусть. Я их часто слышал на биваках с новым удовольствием». В баснях отразились события: разногласия командования на первом этапе войны («Раздел»), взятие французами Москвы и голод во французской армии («Ворона и Курица»), предложение Наполеоном мирных переговоров («Волк на псарне»), нерасторопность адмирала Чичагова, упустившего Наполеона под Березиной («Обоз», «Щука и Кот»), Венский конгресс («Собачья дружба»).

 

О чем надо знать

Заслуживает интереса деятельность Крылова в литературной журналистике. После конфликта с Соймоновым, означавшего конец карьеры в театре, Крылов начал работать в еженедельном журнале Ивана Рахманинова «Утренние часы», публикуя там басни и сатирические очерки. В 1789 году Рахманинов договаривается с Крыловым, что тот начнет выпускать более серьезный журнал «Почта духов». В этом журнале все материалы представляли собой «письма» воздушных, водяных и подземных духов. По отзывам современников, «Почта духов» была самым смелым сатирическим журналом того времени. Среди персонажей сказочной переписки читатель узнавал известных писателей, деятелей театра, высших чиновников, а порой и саму императрицу. Авторы писем не указывались, считалось, что они принадлежат восьми духам: Зору, Буристону, Астароту, Вестодаву, Бореиду, Дальновиду, Световиду и Выспрепару, а также философу Эмпедоклу и волшебнику Маликульмульку. Автором большинства писем был Крылов. Журнал стал выходить с конца января 1789 года и продержался только восемь месяцев. До сих пор не вполне ясно, что стало причиной его закрытия: финансовая нерентабельность или усиление государственного надзора, вызванное известием о штурме Бастилии. Крылов решил открыть собственную типографию, чтобы не зависеть от других издателей. Вместе с актерами Дмитриевским и Плавильщиковым, а также молодым писателем Александром Клушиным он основал книгоиздательскую компанию «Крылов с товарищи». В 1792 году он начинает выпускать журнал «Зритель» (вышло 11 номеров). С начала 1793 года «Зритель» превратился в «Санкт-Петербургский Меркурий». Но журнал выходил лишь год, так как после казни Людовика XVI российская императрица с подозрением относилась ко всем журналистам. Официально «Санкт-Петербургский Меркурий» закрыт не был, но последние номера выпускались уже в типографии Академии Наук под надзором казенного редактора. После издателям предложили покинуть столицу. Правжа, сделано это было в довольно мягкой форме, например, Клушину выдали денег и разрешили поехать в Германию для продолжения образования. Декабрьский номер журнала заканчивался заявлением Крылова и Клушина: «Год Меркурия кончился — и за отлучкою издателей продолжаться не будет».

Прямая речь

В книжных лавках близ Кузнецкого моста у книгопродавца Зандмарка и на Покровке у книгопродавца Миллера принимается подписка на выходящее вновь с генваря месяца сего 1789 года ежемесячное издание под заглавием: «Почта духов, или ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами». Издатель оного в объявлении своем уведомляет, что он служит секретарем у сего недавно приехавшего сюда арабского волшебника, имеющего великое отвращение к бешеным домам и расположившегося несколько времени прожить здесь инкогнито, почему и намерен выдавать переписку сего знатного в своем роде господина…

И. А. Крылов Извещение об издании «Почты духов»

Было время, когда не умели решить, кто выше – Хемницер или Крылов и было время, когда Дмитриева как баснописца считали выше Крылова. Время это давно уже прошло, и теперь, умея ценить по достоинству Хемницера и Дмитриева, все знают, что Крылов неизмеримо выше их обоих. Его басни – русские басни, а не переводы, не подражания. Это не значит, чтоб он никогда не переводил, например, из Лафонтена, и не подражал ему: это значит только, что он и в переводах и в подражаниях не мог и не умел не быть оригинальным и русским в высшей степени. Такая уж у него русская натура! Посмотрите, если прозвище "дедушки", которым так ловко окрестил его князь Вяземский в своем стихотворении, не сделается народным именем Крылова во всей Руси!

В. Г. Белинский

13 фактов об Иване Крылове

  • Когда умер отец, Ивану Крылову было девять лет, а его младшему брату Льву – два года. Крылов всю жизнь заботился о младшем брате, который в письмах называл его «тятенькой».
  • В первой пьесе Ивана Крылова – «Кофейница» – рассказывалось о пропаже ложек в помещичьем доме. Ложки разыскивали при помощи гадания на кофейной гуще, гадалка сговорилась с похитителем-приказчиком, и указал на молодого парня Петра, у которого приказчик хотел отбить невесту. Однако все пришло к счастливой развязке, обман разоблачили, а Петр женился на своей любимой Анюте.
  • Издатель Брейткопф предложил Крылову за пьесу «Кофейница» первый в его жизни гонорар – шестьдесят рублей. Но автор предпочел получить свой гонорар не деньгами, а книгами французских драматургов: Расина, Мольера и Буало.
  • Одним из псевдонимов Крылова был «Нави Волырк» – «Иван Крылов», прочитанное наоборот.
  • Сохранились свидетельства, что после высылки из Петербурга в 1793 году Крылов добывал средства на жизнь карточной игрой. Он был весьма умелым игроком и однажды выиграл очень большую по тем временам сумму – тридцать тысяч рублей.
  • Живя некоторое время в поместье Татищева, Крылов решил «испытать быт первого человека», то есть дикаря. «Он отпустил себе бороду, отрастил длинные ногти и волосы - и вот похаживает по саду с книгою. Так продолжалось несколько месяцев». Эксперимент продолжался до тех пор, пока не вернулся хозяин имения. «Раз, углубленный в чтение, слышит он близкий стук кареты, оглядывается - и что же? Граф и все его семейство перед его глазами. При этой чудной, изумительной встрече в карете поднялся шум и крик, и наш Иван Андреевич в ту же минуту исчез».
  • После образования в 1810 году Государственного совета, первыми председателями департаментов в нем стали Петр Завадовский, Николай Мордвинов, Петр Лопухин и Алексей Аракчеев. Несколько первых заседаний было посвящено решению вопрос, как их рассадить. Крылов отозвался на это известной теперь басней «Квартет».
  • Басня «Кукушка и Петух» содержала намек на литераторов Николая Греча и Фаддея Булгарина.
  • Под влиянием своего коллеги по работе в Публичной библиотеке Николая Гнедича Крылов в возрасте пятидесяти лет выучил древнегреческий язык.
  • Иван Крылов отличался крепким здоровьем. Он начинал регулярно купаться в апреле, а заканчивал в ноябре, когда для купания уже приходилось разбивать лед.
  • Прозвище «дедушка Крылов» появилось в «Песни в день юбилея И. А. Крылова» Петра Вяземского (1838), где повторялся рефрен: «Здравствуй, дедушка Крылов».
  • На вопрос, почему он не пишет новых басен, Крылов отвечал: «Потому, что я более люблю, чтобы меня упрекали, для чего я не пишу, нежели дописаться до того, чтобы спросили, зачем я пишу».
  • 12 мая 1855 года был открыт памятник Крылову работы Петра Клодта, ставший первым в России памятник писателю.

Материалы об Иване Крылове

Статья об Иване Крылове в русской Википедии

Сочинения Крылова в библиотеке Мошкова

И. А. Крылов в воспоминаниях современников

 

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