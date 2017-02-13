Бесплатный гектар в Приморье получили почти 800 россиян

Обещанные по федеральной программе участки земли в дальневосточном регионе уже смогли получить почти 800 граждан, сообщает Vladi Room со ссылкой на краевую администрацию.

Обзавестись новой землей мечтают преимущественно жители европейской части России, однако поступают заявки и из соседних регионов, например, с Камчатки и Хабаровского края.

Оперативное рассмотрение заявок администрация объясняет прямым поручением губернатора Приморья департаменту земельных и имущественных отношений по сокращению времени, затрачиваемого гражданами на оформление земли.

В настоящее время количество поданных гражданами заявлений составляет около 20 тысяч, из них почти 7 тысяч находятся на рассмотрении администрацией. Еще 535 договоров уже отправлены на подпись будущим владельцам.

Напомним, с 1 февраля 2017 года на территорию площадью 1 гектар вправе претендовать любой житель России, независимо от возраста и места проживания.