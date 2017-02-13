Глава Минпромторга поддержал запрет скидочных акций на алкоголь

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя со скидками. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Мантурова, эта мера поможет снизить потребление спиртных напитков в стране. «Я думаю, что это правильно, почему нет? Это же таким образом мотивирует вас покупать быстрее алкоголь. А так вы будете меньше пить, курить, здоровый образ жизни вести», — цитирует агентство слова министра.

10 февраля в Государственную думу депутатами от ЛДПР был внесен законопроект, запрещающий делать скидки на алкогольную продукцию, а также распространять ее бесплатно, в том числе и в виде подарков. Так, не допускается применение скидок на алкогольную продукцию любыми способами, в том числе посредством купонов и талонов. По мнению авторов законопроекта, «запрет скидок на алкогольную продукцию исключит излишний спрос на алкоголь и обеспечит возможность свободы потребителей в выборе товаров».

Между тем, за запрет скидок на алкоголь выступает Роспотребнадзор. По мнению главы этого ведомства Анны Поповой, «скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены».