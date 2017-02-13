Бывшего учителя 57-й московской школы заочно арестовали за совращение ребенка

Мосгорсуд заочно арестовал бывшего учителя элитной московской школы №57 Бориса Меерсон по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает РИА Новости.

Преподавателю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 135 УК РФ («Развратные действия») Сам Меерсон в настоящее время находится в Израиле, он объявлен в розыск.

Помимо Меерсона фигурантом этого дела является бывшая ученица школы №57, 25-летняя Мария Немзер. Она также заочно арестована и объявлена в розыск.

1 сентября 2016 года журналистка Екатерина Кронгауз опубликовала в Facebook сообщение об интимной связи Меерсона со старшеклассницами. В социальных сетях стали появляться признания бывших учениц о сексуальных отношениях с преподавателем. По данным Кронгауз и авторов ряда других публикаций, администрация учебного заведения была в курсе происходящего в течение многих лет и бездействовала.

После этого Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку в школе №57. 27 сентября СКР сообщил о возбуждении уголовного дела против Бориса Меерсона. Следствием было установлено, что с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и Немзер в квартире одного из жилых домов на западе столицы «неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста».