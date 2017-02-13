В Сирию отправили батальон военной полиции из Ингушетии

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров заявил, что в Сирию отправлен батальон республиканской военной полиции, сообщает РИА Новости.

По словам Евкурова, военные полицейские будут работать «в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения». В их функции входит обеспечение безопасности российской авиагруппы и сотрудников центра по примирению враждующих сторон.

Информация об отправке российской военной полиции в Сирию появилась в декабре 2016 года. До того СМИ сообщили, что батальоны «Запад» и «Восток», которые часто называют чеченским спецназом, отправятся в Сирию. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «в Чеченской Республике нет никаких батальонов "Восток" и "Запад"».