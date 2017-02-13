Губернатор Новгородской области ушел в отставку

Сергей Митин подал в отставку с поста главы Новгородской области, сообщает «Новгород.ру».

В ходе пресс-конференции Митин объявил, что решил не принимать участие в выборах губернатора Новгородской области, о чем заблаговременно сообщил президенту РФ Владимиру Путину.

Митин возглавлял регион с августа 2007 года. В 2012 году он был переизбран, получив 75% голосов избирателей. Срок полномочий Митина должен был истечь в октябре текущего года.

Напомним, источники, близкие к администрации президента, ранее сообщали, что Сергей Митин уйдет в отставку, его сменит гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.