Москва за год заработала на парковках и штрафах 17,5 млрд рублей

В московский бюджет в 2016 году поступило 4,37 млрд рублей за счет предоставления на платной основе парковок на автомобильных дорогах общего пользования и на внеуличной дорожной сети, пишут «Ведомости».

Показатель на 25,6% превысил сумму поступлений в 2015 году.

На штрафах московских бюджет заработал 13,144 млрд рублей – на 11,8% больше, чем в 2015 году.

Как отмечает старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин, поступления в бюджет Москвы от платных парковок и штрафов сопоставимы с бюджетом крупного российского города – например, Казани (19 млрд рублей в 2016 году).

К настоящему времени зона платных парковок в Москве расширена почти до МКАД, причем мэр Москвы Сергей Собянин пообещал решать проблему нехватки парковочных мест в городе исключительно за счет повышения стоимости парковки (в настоящее время максимальный тариф составляет 200 рублей в час). Штраф за неоплату парковки составляет 2,5 тысячи рублей, в случае эвакуации припаркованного с нарушениями автомобиля его хозяину придется заплатить минимум 5 тысяч рублей.