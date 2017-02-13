Apple заказала у Samsung 60 млн дисплеев для iPhone 8

Компания Apple заказала у южнокорейского производителя Samsung Display 60 миллионов OLED-панелей для нового iPhone 8, который будет представлен в 2017 году. Об этом сообщает The Investor.

Сумма контракта составила пять трлн корейских вон (4,3 млрд долларов). Таким образом, каждая матрица обойдется Apple в 71 доллар. Для сравнения, IPS-матрицы для iPhone 7, по неофициальным подсчетам, стоили около 40 долларов.

Samsung Display является одним из главных поставщиков дисплеев для Apple. В 2016 году «яблочная» компания заказывала еще 100 миллионов OLED-матриц Samsung Display для смартфонов. Учитывая, что каждый год компания продает около 200 миллионов телефонов, Samsung Display обеспечит экранами не менее 80 процентов iPhone 8.

Ранее сообщалось, что Apple получила патент на конструкцию, позволяющую пополам складывать iPhone. Из описания технологии в Бюро патентов и торговых марок США следует, что смартфон можно будет сгибать благодаря использованию углеродных нанотрубок. Предполагается, что iPhone получит два одинаковых дисплея.