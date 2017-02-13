Минобороны РФ предупредило о попытках ИГ доставить взрывчатку в Пальмиру

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» пытаются доставить взрывные устройства в сирийский город Пальмира, чтобы перед отступлением нанести максимальный ущерб древним памятникам культуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В сообщении говорится: «На фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города. Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением».

Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видеозапись российского беспилотника, свидетельствующую об уничтожении боевиками ИГ памятников Пальмиры.