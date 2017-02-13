В Кремле отказались отвечать на вопрос о возможной смене главы Карелии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть публикации СМИ о том, что глава Карелии Худилайнен может уже на этой неделе уйти в отставку, а его пост займет директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков.

«Мы никогда не анонсируем информацию подобного рода», — цитирует РИА Новости слова представителя Кремля.

О том, что Александра Худилайнена на посту главы Карелии уже на этой неделе, скорее всего, сменит директор ФССП России Артур Парфенчиков, утром 13 февраля рассказал источник в парламенте республики. По его словам, «отставка Худилайнена будет уже на этой неделе, на его место будет назначен Парфенчиков, практически нет сомнений».

Еще одним возможным преемником Худилайнена называют руководителя Рослесхоза Ивана Валентика.

5 февраля газета «Ведомости» сообщила о скорой отставке ряда губернаторов. В частности, речь шла о главах Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, Пермского края, а также Карелии и Бурятии.

Уже на следующий день о своей отставке объявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. 7 февраля в отставку ушел глава Бурятии Вячеслав Наговицын. 13 февраля о своей отставке объявил губернатор Новогородской области Сергей Митин.