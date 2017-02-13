Россия пообещала отстоять свою правоту в связи с иском Украины в ВТО

Россия будет применять «предусмотренные международным правом способы защиты» в связи с иском Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за «транзитных войн», сообщил журналистам 13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Существуют предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в данном случае, ровно как и в других аналогичных», — цитирует Пескова РИА Новости.

«Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных последствиях для РФ в связи с иском Украины в ВТО по поводу ограничения для украинских грузоперевозчиков транзита по территории России в третьи страны.

О том, что Украина подала в ВТО иск против России в связи с «транзитной войной» и потребовала создать экспертную группу в рамках этого дела, сообщило 13 февраля Минэкономразвития Украины.

В феврале 2016 года Минтранс РФ запретил украинским грузовикам проезд по российской территории в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан. В качестве ответных санкций Киев ввел запрет на транзит российских фур по территории Украины.