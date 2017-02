Главный приз World Press Photo получил снимок убийства российского посла

Жюри 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo назвали лауреатов престижной награды. Главный приз конкурса получил фотограф Бурхан Озбиличи за снимок убийцы посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает Associated Press.

Лучшим фото 2016 года признана работа австралийского фотографа Уоррена Ричардсона: беженцы передают ребенка под колючей проволокой на границе Венгрии и Сербии.

