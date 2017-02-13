НАСА выбирает место взятия образцов с Марса

Специалисты НАСА сообщили три возможных точки на Марсе, где по планам агентства в 2021 году совершит посадку марсоход и возьмет пробы марсианского грунта, которые впервые в истории должны будут доставить на Землю.

Ожидается, что аппарат Mars 2020 Rover Mission отправится к Марсу летом 2020 года и достигнет планеты в феврале 2021 года. Сейчас прототипы марсохода проходят испытания на полигонах Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене.

Организаторы проекта предполагают, что посадка должна произойти в районе, где есть свидетельства наличия воды в древности, так как это повысит вероятность обнаружения следов жизни. При этом район должен быть достаточно проходимым для марсохода, которому предстоит работать там два года и собрать образцы не менее чем с двадцати точек. Ранее ученые составили список из восьми предполагаемых районов работы марсохода, теперь число вариантов уменьшили. Список из трех потенциальных мест забора пробы был опубликован после трехдневного семинара, прошедшего недавно в Калифорнии. Окончательный выбор планируется сделать за год или два до высадки марсохода.

Среди намеченных точек – дно кратера Езеро (Jezero). Он представляет собой дно древнего марсианского озера диаметром 49 километров. В кратере и вокруг него имеются глинистые минералы, образованные, возможно, из древних озерных осадков. Исследователи полагают, что на дне озера могли сохраниться свидетельства древней бактериальной жизни, если она когда-то существовало на Марсе. Кратер Езеро в качестве места взятия образцов собрал больше всего голосов ученых, участвовавших в семинаре.

Другими кандидатами стали Северо-Восточный Сирт (Northeast Syrtis), где когда-то действовали горячие водные источники, вокруг которых могла поддерживаться жизнь, и горная цепочка Колубия-Хилз (Columbia Hills). Мэтью Голомбек (Matthew Golombek), планетолог из лаборатории реактивного движения НАСА, говорит, что в горах Колумбия-Хилз имеется древний лавовый поток, который можно будет использовать для абсолютной датировки марсианских горных пород.