Парламент Румынии одобрил предложение провести референдум по борьбе с коррупцией

В парламенте Румынии одобрено предложение президента страны Клауса Йоханниса по проведению национального консультативного референдума для продолжения борьбы с коррупцией в стране. Об этом сообщает Romania TV.

Решение об одобрении этого предложения было принято единогласно.

Между тем, ранее некоторые депутаты и сенаторы законодательного органа возмутились постановкой вопроса президентом Румынии, так как, по их мнению, в нем идет речь о том, для чего не нужно какое-то специальное решение.

Так, глава юридической комиссии, представитель Социал-демократической партии Николае Щербан отметил, что хотя поддерживает данное предложение президента, он не видит смысла в проведении референдума. По его мнению, каждый человек скажет, что выступает за продолжение борьбы с коррупцией и обеспечение неподкупности чиновников.

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье, 12 февраля, на «антикоррупционный» митинг в Бухаресте вышли 50 тысяч человек. Митингующие выступили против поправок в Уголовный кодекс страны, которые смягчают наказание в отношении осужденных по коррупционным делам. В 21:00 (22:00 по Москве) они одновременно подняли над головами листы бумаги красного, желтого и синего цветов, образовав таким образом румынский флаг.