Володин пообещал законы о робототехнике

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Воложин заявил, в стране следует начать дискуссию о правовом регулировании робототехники, сообщает РИА Новости.

Володин посетил Иннополис (строящийся в 30 км от Казани город с университетом и технопарком), его сопровождали глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Изучая разработки университета Иннополиса в сфере робототехники, Володин отметил: «Мир скоро столкнется с необходимостью комплексного правового регулирования этой сферы. Системное и профессиональное обсуждение этой темы и выработку соответствующих правовых позиций необходимо начать и в России».

При этом спикер подчеркнул значимость данной сферы: «Говоря о развитии цифровой экономики, должен подчеркнуть, что для нас это серьезная задача, об этой задаче говорил и президент в ходе своего послания федеральному собранию».

В связи с этим Володин предложил университету Иннополиса начать работу с депутатами Госдумы по проработке правовых вопросов регулирования робототехники.