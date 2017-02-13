На «антикоррупционный» митинг в Бухаресте вышли 50 тысяч человек

В Румынии в минувшее воскресенье, 12 февраля, вновь начались массовые уличные акции протеста против действий правительства, сообщает Reuters.

Так, в столице страны, Бухаресте, перед зданием правительства 12 февраля собрались не менее 50 тысяч человек. В 21:00 (22:00 по Москве) они одновременно подняли над головами листы бумаги красного, желтого и синего цветов, образовав таким образом румынский флаг.

Митингующие выступают против поправок в Уголовный кодекс страны, которые смягчают наказание в отношении осужденных по коррупционным делам.

Нынешние протесты являются самыми массовыми в стране с декабря 1989 года, когда была свергнута румынская компартия во главе с Николае Чаушеску.

Ранее правительство Румынии в ходе чрезвычайного заседания приняло решение об отмене поправок к национальному антикоррупционному законодательству. Таким образом, участники массовых антиправительственных протестов менее чем за неделю смогли добиться от властей возвращения законодательства против взяточников в полной строгости.