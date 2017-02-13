Прокурор Грузии подтвердил предотвращение покушения на патриарха Илию II

Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе на специальном брифинге подтвердил предотвращение правоохранительными органами страны убийства католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Об этом сообщает Грузия Online.

По словам Шотадзе, глава службы управления имуществом Патриархии отец Георгий Мамаладзе был арестован 10 февраля по обвинению в подготовке убийства. Высокопоставленный представитель Патриархии Грузии пытался приобрести цианистый калий, которым предполагалось отравить Кроме того, во время обыска в доме Георгия Мамаладзе было обнаружено огнестрельное оружие.

«Расследование началось после того, как в прокуратуру 2 февраля обратился гражданин, который сообщил, что его знакомый священнослужитель Георгий Мамаладзе попросил его о помощи в приобретения отравляющего вещества цианида. Во время встречи со священником заявитель выяснил, что яд нужен был для покушения на жизнь высокопоставленного духовного лица», — сказал Шотадзе.

Прокурор подтвердил, что Мамаладзе был арестован в Тбилисском аэропорту 10 февраля, когда собирался вылететь в Германию, где в настоящее время находится Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй и его ближайшее окружение.

Ранее грузинские СМИ сообщили о возможной попытке отравлении католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. В эфире телекомпания «Рустави 2» вышел сюжет, в котором сообщалось, что 10 февраля в аэропорту Тбилиси был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии, директор медицинского центра святых Иоакима и Анны Георгий Мамаладзе. Он направлялся в Германию, где католикос-патриарх в настоящее время находится на лечении.