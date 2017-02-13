СКР получил доказательства применения ВСУ оружия массового поражения

Следственный комитет России получил доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения против мирного населения в Донбассе, сообщает РИА Новости.

И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко уточнила: «Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта».

Петренко заявила, что по данным СКР, «Точка-У» применяется для ударов по Луганску, селам Новосветловка и Терновое, Краснодонскому району, городу Ровеньки.

Между тем, источник в силовых ведомствах самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил Донецкому агентству новостей, что ВСУ обстреляли из артиллерийских, танковых орудий и минометов восемь прифронтовых районов ДНР.