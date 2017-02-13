Суд выпустил блогера Соколовского из-под стражи

Суд в Екатеринбурге заменил меру пресечения блогеру Руслану Соколовскому, обвиняемому в оскорблении чувств верующих и экстремизме за видеоролики с ловлей покемонов в храме, сообщает РИА Новости.

Соколовского отправили под домашний арест по ходатайству следователя, причем неизвестно, чем следователь обосновал свою просьбу.

Ранее суд отказывал в изменении меры пресечения, хотя за блогера готовы были внести залог в размере 1 млн рублей, чтобы отпустить его под домашний арест.