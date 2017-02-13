Бердымухамедов переизбран президентом Туркмении

Действующий глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов одерживает победу на прошедших 12 февраля президентских выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Центризбиркома Туркмении.

По предварительным данным, Бердымухамедов набирает 97,69% голосов.

Ранее сообщалось, что явка избирателей составила 97,27%.

В соответствии с новой редакцией Конституции Туркменистана Бердымухамедов будет занимать президентское кресло не пять, а семь лет.