Украина согласилась поставлять двигатели для российско-китайского вертолета

Украинская компания «Мотор Сич» примет участие в российско-китайском проекте по созданию тяжелого вертолета AHL. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в украинской компании.

«Мотор Сич», в частности, предоставит для новой машины турбовальные двигатели. По данным источника, украинская компания напрямую работает с китайской Avicopter и уже заключила контракт на поставку силовых установок.

В свою очередь, в холдинге «Вертолеты России» эту информацию «Коммерсанту» подтвердили, отметив, что «решение по двигателю остается за заказчиком, то есть за китайской стороной». При этом отмечается, что если этот формат сотрудничества потерпит неудачу, то России и Китаю придется разрабатывать двигатель самостоятельно. По данным издания, консультации на эту тему уже идут.

«Коммерсантъ» напоминает, что 9 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил соглашение с Китаем о разработке тяжелого вертолета для внутреннего китайского рынка.

Информация о том, что Москва и Пекин обсуждают летно-технические характеристики и технический облик совместного российско-китайского транспортного вертолета появилась еще в 2014 году, однако производство длительное время осложнялось выбором двигателя.