Советник Трампа объявил о наличии доказательств фальсификаций на выборах

Советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер заявил в интервью телеканалу ABC, что Белый дом располагает доказательствами фальсификаций, допущенных в ходе президентских выборов.

По словам Миллера, доказаны факты подачи голосов от имени уже умерших людей и лиц, не являющихся гражданами США (соответственно, не имеющими права голоса). Кроме того, «голосовали люди, проживающие более чем в одном штате», отметил советник.

Стивен Миллер выразил возмущение данными фактами, отметив, что жители США должны быть в ужасе от «перечеркивания» их избирательного права.

Отметим, прежде заявления о нарушениях в ходе президентской кампании в США носили характер обвинений именно в адрес Трампа и звучали от его противников. Так, неоднократно утверждалось, что российские власти оказывали влияние на ход избирательной кампании, лоббируя собственные интересы – однако Трамп назвал эти сообщения фейком.

Во взломе серверов Демократической партии, от которой баллотировалась конкурентка Трампа Хиллари Клинтон, также обвинили «руку Кремля». При этом в России эти обвинения называют «охотой на ведьм» и подчеркивают их необоснованность.