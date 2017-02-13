СМИ сообщили о намерении Роспотребнадзора запретить кальяны и вейпы

Роспотребнадзор считает нужным добиться запрета кальянов и вейпов, сообщает Life со ссылкой на источник в ведомстве.

Собеседник телеканала пояснил: «Мы считаем, что кальяны и вейпы стоит запретить по крайней мере, пока не будет создан регламент и требования к электронным средствам доставки никотина (в том числе кальянам), а также смесям, используемым для данных устройств».

Роспотребнадзор внес соответствующие поправки в Концепцию осуществления государственной политики противодействия потребления табака, поскольку «в настоящее время получили распространение электронные средства доставки никотина (электронные сигареты). В связи с этим Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект, направленный на ограничение использования электронных курительных изделий, по аналогии с требованиями, установленными для табачных изделий», пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в декабре 2016 года глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что ведомство работает над изменениями для антитабачного закона в части ограничения распространения электронных систем доставки никотина.

Вслед за этим спикер Мосгордумы (МГД) от «Единой России» Алексей Шапошников пообещал, что разработает и внесет в Госдуму законопроект о продаже и использовании вейпов (электронных испарителей).