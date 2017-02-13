В России разработали законопроект об уголовном наказании за содействие суцициду

Склонение к суициду или содействие его совершению может стать уголовно наказуемым деянием, сообщила 13 февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект, по ее словам, предлагает расширить существующую статью Уголовного кодекса о доведении до самоубийства и «установить ответственность за содействие в совершении самоубийства - советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийств, либо устранение препятствий для совершения самоубийство, а также за обещание скрыть средства или орудия самоубийства».

Сейчас уголовная ответственность наступает только если один человек довел другого до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или унижения.

«Мы предлагаем установить дополнительно уголовную ответственность не только по фактам угроз жестокого обращения и систематического унижения человека, что было в традиционном составе, но мы предлагаем ввести ответственность, когда доведение до самоубийства не имеет материального завершенного состава, когда доведение до самоубийства направленно на широкий круг лиц», - заявила Яровая.

«Мы предлагаем ввести новую статью "Склонение или содействие совершению самоубийства". Склонение к самоубийству путем уговоров, предложение, подкупа, обмана при отсутствии признаков доведения до самоубийства», — сообщила вице-спикер.

Она напомнила, что в России действуют сайты, где пропагандируются самоубийства и предлагается помощь в сведении счетов с жизнью.

Обсуждение так называемых «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» началось в мае 2016 года после расследования «Новой газеты». В ноябре администратор одного из таких сообществ Филипп Будейкин был арестован по статье о доведении до самоубийства.

13 января стало известно, что один из российских сенаторов внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за склонение к самоубийству с наказанием до двух лет лишения свободы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2013 году, по данным Роспотребнадзора, Россия находилась на первом месте в Европе по количеству самоубийств среди детей, и основной причиной этой тенденции стало «пагубное влияние интернета на подростковую психику».