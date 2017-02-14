Лидерам фракций Госдумы разрешат иметь по 70 советников

Лидерам фракций Госдумы разрешат иметь еще по 30 советников на общественных началах, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РБК.

С учетом того, что сейчас депутаты могут иметь по 40 советников на общественных началах, руководители фракций смогут назначать своими помощниками до 70 человек.

С соответствующим предложением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам Володина, советники будут работать в регионах, где у партии нет своего представителя.

«Это может быть депутат, который не избрался [в Госдуму], а избрался в региональный парламент», — сказал спикер.

«Число депутатов у оппозиционных фракций сократилось, и число помощников тоже, а потребности в регионах есть», — отметил, в свою очередь, парламентарий от ЛДПР Ярослав Нилов.