Лидерам фракций Госдумы разрешат иметь по 70 советников
Лидерам фракций Госдумы разрешат иметь еще по 30 советников на общественных началах, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РБК.
С учетом того, что сейчас депутаты могут иметь по 40 советников на общественных началах, руководители фракций смогут назначать своими помощниками до 70 человек.
С соответствующим предложением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
По словам Володина, советники будут работать в регионах, где у партии нет своего представителя.
«Это может быть депутат, который не избрался [в Госдуму], а избрался в региональный парламент», — сказал спикер.
«Число депутатов у оппозиционных фракций сократилось, и число помощников тоже, а потребности в регионах есть», — отметил, в свою очередь, парламентарий от ЛДПР Ярослав Нилов.