Убийство лидера Ку-клукс-клана могли организовать жена и пасынок

Следствие пришло к выводу, что лидер одной из группировок американской расистской ультраправой организации Ку-клукс-клан Фрэнк Анкона был убит. В настоящее время обвинения предъявлены его супруге и приемному сыну. Об этом пишет The New York Times.

Тело Анконы нашли на берегу реки в штате Миссури 11 февраля. Он скончался от выстрелов в голову.

Как рассказал местный шериф, 51-летнего Анкону убили 9 февраля. Он пояснил, что преступление не связано с деятельностью Анконы в Ку-клукс-клане, а спровоцировано семейной ссорой с 44-летней супругой и ее 24-летним сыном.