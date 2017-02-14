Брат Ким Чен Ына путешествовал под чужим именем

Убитый в Малайзии сводный брат лидера КНДР Ким Чон Нам путешествовал под именем Ким Чхоль. Об этом сообщает Королевская полиция Малайзии.

Стоит отметить, что Ким Чхоль был северокорейским генералом. В 2012 году СМИ сообщили о его казни.

Генерала могли казнить за то, что он не соблюдал траур по скончавшемуся в 2011 году лидеру КНДР Ким Чен Иру. Журналисты заявляли, что Ким Чхоля привязали к столбу и расстреляли из миномета.

Брат Ким Чен Ына был убит в аэропорту Куала-Лумпура. По свидетельствам, полученным полицией, к нему подошло некая женщина, которая набросила Ким Чон Наму на голову платок с отравляющим веществом.