Операторы предупредили о нарушении авторских прав в «пакете Яровой»

Объединение альтернативных операторов связи, в которое входят небольшие российские компании, направило письмо главе Минкомсвязи Николаю Никифорову. В нем они предупреждают о нарушении авторских прав при применении «пакета Яровой», пишет РБК.

По данным операторов, около 40% всех данных, передаваемых пользователями в интернете, приходится на лицензионное видео. Его хранение, как это предписывает «пакет Яровой», нарушает авторские права, так как является использованием контента.

В Объединение альтернативных операторов связи входят «Комфортел», «Стайл-Ком», «Скайнет» и другие операторы.

В Минкомсвязи отказались комментировать инициативу. Источник издания, близкий к министерству, подтвердил, что в ведомстве думают над тем, как выйти из сложившейся ситуации.