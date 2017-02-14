СМИ сообщили об убийстве брата Ким Чен Ына

Брата лидера КНДР Ким Чен Ына могли убить в Малайзии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Yonhap и другие СМИ Южной Кореи.

Как рассказал источник агентства в правительстве Южной Кореи, Ким Чен Нама убили вечером 13 февраля.

По сообщению кабельного телеканала TV Chosun, на который ссылается Reuters, брата Ким Чен Ына отравили две женщины в аэропорту.

Как рассказали в полиции Малайзии, некий гражданин КНДР умер по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу. Полицейские не стали разглашать его имя.

Отметим, что Ким Чон Нам является старшим сыном Ким Чен Ира и сводным братом Ким Чен Ына.