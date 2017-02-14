«Вестник МВД России» проверят из-за плагиата

В издании «Вестник МВД России» в 2016 году несколько раз находили некорректные заимствования в предложенных для публикации материалах. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

«По результатам служебных проверок ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по остальным случаям служебные проверки на данный момент не завершены», — отметили в ведомстве.

По данным Life, плагиат нашли также при рецензировании материалов «Бюллетеня Следственного департамента МВД России», в частности, в работах замглавы ГУ МВД по Новосибирской области Андрея Неупокоева, начальника петербургского Центра обеспечения безопасности лиц, подлежащих госзащите Бориса Леонтьева, а также сотрудников университета МВД Санкт-Петербурга Ахмеда Ахмедова и Волгоградской академии МВД Изабеллы Мингес.