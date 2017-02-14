Полиция Малайзии подтвердила смерть старшего брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии подтвердила смерть гражданина КНДР Ким Чен Нама, который приходится сводным братом северокорейского руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

Причина смерти пока официально не установлена.

Между тем в полиции поведали, что на мужчину в зоне вылета международного аэропорта подошла неизвестная женщина, которая набросила ему на голову платок, пропитанный некоей жидкостью. Ким Чен Нам почувствовал жжение в глазах, сначала ему попытались оказать помощь в аэропорту, но вскоре решили отправить в больницу. По дороге брат северокорейского лидера скончался.

Ранее сегодня южнокорейский телеканал TV Chosun сообщил об убийстве Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура. По данным источников телеканала в правительстве, 45-летний мужчина был отравлен с помощью игл с ядом. Отравление совершили две женщины, которым удалось скрыться.

По данным журналистов, они могли быть агентами КНДР.

Ким Чен Нам — старший сын предыдущего главы КНДР Ким Чен Ира. Он давно жил в Макао и не занимал в Северной Корее никаких постов.