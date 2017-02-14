33% россиян не знают значения слова «гомеопатия»

Треть россиян не знают, что такое «гомеопатия», однако больше половины тех, кто пользовался гомеопатическими средствами, не считают гомеопатию лженаукой. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«17% наших сограждан не знали о существовании понятия "гомеопатия" до участия в опросе, еще треть (33%) слышали это слово, но не знают, что это такое», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

46% россиян, которые смогли дать хоть какое-то описание понятия «гомеопатия» в ходе опроса, как правило, представляли, что оно относится к области медицины (15% - «лекарство из природных средств», 9% - «лечебное средство» и т.д.), но точного определения дать не смогли.

Лишь 1% опрошенных дал ответ «лечение подобного подобным», еще 1% - «лечение минимальными дозами самого заболевания», 4% - «лечение минимальными дозами лечащих средств».

Всего 3% участников опроса сказали, что гомеопатия - это лженаука и шарлатанство.

Среди тех опрошенных, кто дал то или иное определение гомеопатии (46%), эффективность гомеопатических средств скорее оценивается невысоко: 45% считают, что они не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32%.

Почти половина (49%) респондентов, знающих, по их словам, что такое гомеопатия (то есть 23% от всех опрошенных), пользовались гомеопатическими средствами лично/лечились родственники, россиян. При этом они в большинстве своем уверены в действенности гомеопатии: 42% из них заявили, что гомеопатия помогала часто, 25% - иногда, и лишь 27% отметили, что как правило она не давала положительного результата.

Предложение Российской академии наук запретить гомеопатию в государственных больницах, а в аптеках не продавать гомеопатические средства под видом лекарств поддерживают 46% россиян, имеющих какое-то представление о гомеопатии. Против инициативы высказались также 46%, причем более других не согласны люди, применявшие гомеопатию, говорится в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 8-9 февраля 2017 года методом телефонного интервью. Объем выборки составил 1200 человек.