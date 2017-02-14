Курс евро упал ниже 61 рубля впервые с лета 2015 года

Курс евро на Московской бирже впервые с июня 2015 года упал ниже 61 рубля, следует из данных торгов.

К 14: 50 мск евро торговался по 60,98 рубля, что на 47 копеек ниже уровня вчерашнего закрытия торгов. Доллар к этому времени стоил 57,37 рубля, снизившись на 61 копейку.

Укрепление рубля происходит на фоне подорожания нефти. На лондонской бирже ICE баррель марки Brent с поставками в апреле подорожал к 14:55 мск на 0,93% — до 56,11 доллара. Нефть сорта WTI с поставкой в марте подорожала на 0,8% — до 53,35 доллара.