Госдума рассмотрит законопроект о наказании за «пропаганду исключительности»

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов предложил рассмотреть законопроект, предусматривающий штраф за дискредитацию человека в интернете или СМИ. Размер штрафа предполагается ограничить 300 тысячами рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предполагает наказание при «пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенная публично или с использованием СМИ, либо в сети "Интернет"». Наказание должно наступать только при общественно опасных последствиях, считает автор.

В качестве альтернативной меры штрафу предложено лишать права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В своей пояснительной записке Иванов отмечает, что используемая в законе формулировка имеет более широкую трактовку, чем прописанные в Конституции понятия «агитация» и «пропаганда», и это провоцирует неоднозначность толкования нормы.