ФАС возбудила семь дел по итогам оценки ремонта «Авроры»
Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провело внеплановую проверку ремонта крейсера «Аврора», по итогам которой открыло семь дел. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о семи случаях, когда контракт на ремонт отдельных частей судна был заключен без проведения торгов.
В частности, без конкурса был подписан контракт на циклевку тикового настила и заделку трещин герметиком стоимостью 10,3 млн рублей, а также контракт на выполнение косметического ремонта стоимостью 11,5 млн рублей.
Самым крупным контрактом, по которым не проводилось торгов, был договор на поставку кондиционеров стоимостью более 50 млн рублей. Однако решение о возбуждении дела в этом случае пока не принято — Кронштадтский морской завод, выступавший генподрядчиком ремонта, настаивает, что при обнародовании условий контракта могла быть нарушена гостайна.