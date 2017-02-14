СМИ сообщили о замене чеченских бойцов в Сирии на ингушей

В Сирию отправятся бойцы батальона военной полиции Минобороны, дислоцированного в Ингушетии, которые заменят военнослужащих аналогичного подразделения из Чечни. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, прибывшие на место солдаты заменят «своих чеченских коллег в рамках запланированных мероприятий и будут выполнять аналогичные задачи».

В частности, батальон займется обеспечением безопасности авиагруппы Воздушно-космических сил на базе Хмеймим, Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, а также гуманитарных миссий и грузов.

Чеченские военнослужащие находились в регионе с первой декады декабря 2016 года.

Отметим, накануне данную информацию подтвердил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.