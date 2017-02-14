Советник Трампа ушел в отставку после обсуждения санкций с Москвой

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел со своего поста. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Я ненамеренно предоставил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моих контактах с послом России. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения», — сообщается в письме, которое написал Флинн.

Как передает телеканал, информация об отставке Флинна распространилась после того, как стало известно о предупреждении от министерства юстиции США в адрес администрации Трампа в январе по поводу введения Флинном в заблуждение должностных лиц администрации. Предупреждение касалось переговоров советника Трампа с российским послом по поводу отмены санкций. Минюст отмечал, что Флинн является «потенциально уязвимым для шантажа со стороны России».

Отставка советника президента могла состояться вечером 13 февраля.

Как отмечает телеканал, данная отставка делает его работу одной из «кратчайших» среди старших советников президента США в современной истории.