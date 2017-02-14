WikiLeaks обвинила в уходе советника Трампа шпионов и СМИ

К отставке советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна привела «дестабилизирующая кампания шпионов США, Демократической партии и прессы», считает организация WikiLeaks. Соответствующее заявление опубликовано в ее твиттере.

Trump's National Security Advisor Michael Flynn resigns after destabilization campaign by US spies, Democrats, press https://t.co/vKlX1Tqek1 — WikiLeaks (@wikileaks) 14 февраля 2017 г.

Об отставке Флинна стало известно сегодня. Причиной послужили его переговоры с российским послом в США еще до инаугурации нынешнего президента Дональда Трампа.

Разговоры по телефону проходили 29 декабря — после того как уходящая администрация расширила санкции против РФ и выдворила семьи 35 российских дипломатов.

Флинн обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену этих санкций после того как в должность вступит Трамп.

Позднее он предоставил неполную информацию о контактах с послом России администрации Трампа. Там посчитали, что это дает России возможность шантажировать Флинна, и уволили его.