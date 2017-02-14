Греф оценил ослабление рубля из-за операций Минфина

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что операции по покупке валюты Минфином не окажут существенного влияния на курс рубля. Об этом он заявил по итогам заседания совета директоров банка, передает RNS.

Греф отметил, что «сейчас тяжело до конца спрогнозировать» колебания курса, однако если цена на нефть останется на сегодняшнем уровне, то доллар подорожает максимум на 1,5-2 рубля.

На инфляцию, по мнению топ-менеджера, валютные интервенции также существенного влияния не окажут, ускорив ее максимум на 0,3-0,5% в год.

При этом глава Сбербанка выразил надежду, что зависимость курса рубля от цен на нефть постепенно должна ослабевать.

«Связь будет, хотя вы видите, что, в общем, она постепенно становится непрямой. Вчера, допустим, цена на нефть упала, а рубль укрепился. Поэтому влияет, конечно, целый ряд факторов. В том числе и то, как будет развиваться геополитическая ситуация, как будет развиваться макроэкономическая ситуация», — подчеркнул банкир.