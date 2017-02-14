14 российских атлетов смогут принимать запрещенные препараты по состоянию здоровья

За прошлый год 14 российских спортсменов получили разрешение на прием запрещенных препаратов по состоянию здоровья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает «Интерфакс».

«Британское антидопинговое агентство за 2016 год выдало российским спортсменам 14 терапевтических разрешений. Я не буду называть другие сборные в мире, которые имеют по 250 терапевтических исключений. Вся сборная больна и имеет справки, принимая запрещенный аппарат, за который российского спортсмена дисквалифицируют», — отметил чиновник.

По словам Мутко, в некоторых странах спортсмена в детском возрасте признают больным, после чего он во время взрослой спортивной карьеры получает запрещенные препараты.