Минздрав признал нехватку лекарств для лечения ВИЧ в регионах

Минздрав по поручению вице-премьера Ольги Голодец проанализировал ситуацию с лекарствами для ВИЧ-инфицированных россиян. Ведомство пришло к выводу, что некоторых медикаментов в регионах хватит меньше чем на месяц, сообщила РБК директор департамента по обращению лекарств Минздрава Елена Максимкина.

«Действительно в двух десятках регионах есть дефектура [недостаток] по трем-пяти наименованиям — это объем менее месячной потребности», — отметила чиновница.

Она сообщила, что Минздрав запрашивал информацию на местах и изучал сайт Pereboi.ru, где собираются жалобы пациентов на недостаток лекарств от ВИЧ, гепатита C и туберкулеза.

По словам Максимкиной, в регионах есть препараты-аналоги для замены отсутствующих лекарств, а другие медикаменты на местах должны докупить самостоятельно.

«В ноябре 2016 года они получили дополнительные 2,3 млрд руб. на закупку медикаментов против ВИЧ. Все они были извещены, что Минздрав начнет поставки в апреле, а их запаса должно было хватить до конца 2016 года и еще на три месяца», — сообщила глава департамента.

Она также напомнила, что в конце 2016 года правительство разрешило регионам по согласованию с Минздравом обмениваться препаратами, если в одном регионе их избыток, а в другом недостаток.