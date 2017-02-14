Песков призвал изучить международный опыт по защите чести президента

В российском законодательстве «предусмотрен набор действий, которые позволяют защищать честь и достоинство любого гражданина, включая президента», сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом, по словам Пескова, «что касается персонификации должности президента, то необходимо серьезно проработать этот вопрос, изучить».

«Наверное, юристы прежде всего должны изучить, нужно изучить международный опыт — где и как применяются эти законы», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что пока «не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию сходу. Вопрос требует проработки».

Накануне спикер Госдумы поддержал идею принять закон о защите чести и достоинства президента страны, чтобы защитить главу государства от, как выразился один из студентов, с которыми он стречался, «ощущаемого в прессе информационного наката».

Говоря о том, чувствуют ли в Кремле «накат на президента», Песков сегодня отметил, что Владимир Путин «конструктивно относится» к критике, но «ни президент, ни его администрация не приемлет материалов, которые содержат оскорбления».