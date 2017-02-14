Кремль расценил отставку Флинна как внутреннее дело США
Кремль назвал отставку советника американского президента по нацбезопасности Майкла Флинна внутренним делом США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Мы никоим образом не хотели бы это комментировать, это внутреннее дело американцев, это внутреннее дело администрации президента Трампа. Это не наше дело», — пояснил он.
Пресс-секретарь Путина напомнил, что в АП уже неоднократно комментировали данную ситуацию, и больше им добавить нечего.
Отметим, ранее стало известно, что Флинн признал перед отставкой, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
По данным СМИ, Флинн и Кисляк могли обсуждать вопрос отмены антироссийских санкций в декабре 2016 года.