Кремль расценил отставку Флинна как внутреннее дело США

Кремль назвал отставку советника американского президента по нацбезопасности Майкла Флинна внутренним делом США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы никоим образом не хотели бы это комментировать, это внутреннее дело американцев, это внутреннее дело администрации президента Трампа. Это не наше дело», — пояснил он.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что в АП уже неоднократно комментировали данную ситуацию, и больше им добавить нечего.

Отметим, ранее стало известно, что Флинн признал перед отставкой, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

По данным СМИ, Флинн и Кисляк могли обсуждать вопрос отмены антироссийских санкций в декабре 2016 года.