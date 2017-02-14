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14 февраля 2017, 08:10
Мемория

Мемория. Сергей Капица

Сергей Петрович Капица
Сергей Петрович Капица

14 февраля 1928 года родился Сергей Капица, ученый, популяризатор науки, телеведущий.

Личное дело

Сергей Петрович Капица (1928—2012) родился в Кембридже, где в то время находился в научной командировке его отец — лауреат Нобелевской премии по физике академик Петр Капица. «Я родился в Англии, в Кембридже — отец у меня там работал. Мы говорили по-русски дома. Если же мама переходила на английский — мы с братом знали: сейчас будут ругать. Мама никогда не работала: все внимание уделяла отцу и семье. У нас были и няньки. Была очень точно организованная у нас жизнь», — вспоминал впоследствии Капица. В 1935 году семья вернулась в Москву.

В 1949 году Капица окончил Московский авиационный институт (МАИ). Тогда же начал свою научную деятельность — занимался проблемами сверхзвуковой аэродинамики и земного магнетизма, а также прикладной электродинамикой и физикой элементарных частиц. Тогда же женился на Татьяне Дамир — выпускнице МГУ, дочери известного врача, профессора Алима Дамира. У пары родилось трое детей: сын Федор, дочери Мария и Варвара. «Мы с Таней учились в одной школе. Но я ее не знал, а она меня знала, потому что я был в школе "английский мальчик". Это школа №32 — напротив Дома на набережной. Там было очень тяжело — в 37-м и 38-м у многих детей были пересажены родители, и это отражалось на настроении в школе», — рассказывал физик.

В 1949—1951 годах работал инженером в Центральном аэрогидродинамическом институте им. профессора Н. Е. Жуковского. Затем был младшим научным сотрудником Института геофизики. С 1956 года преподавал в Московском физико-техническом институте (МФТИ). В 1961 году защитил докторскую диссертацию. В 1965 году получил звание профессора в том же институте. В 1953—1992 годах также работал научным сотрудником, заведующим лабораторией Института физических проблем им. П. Л. Капицы Академии наук СССР — РАН. С 1965 по 1998 год преподавал на кафедре общей физики МФТИ студентам первого-третьего курсов, был заведующим этой кафедрой.

В 1973 году опубликовал книгу «Жизнь науки», из которой выросла телепередача «Очевидное — невероятное». В том же году стал бессменным ведущим этой передачи. «Когда я начинал свою работу на телевидении, тогда всякая публикация в области науки сопровождалась подробными актами экспертизы — что, мол, мы не выдаем секретных сведений. Меня вызвал Сергей Лапин, тогда председатель Гостелерадио, и объяснил: "Сергей Петрович, мы с вас этих экспертиз требовать не будем. Вы должны сами отвечать за то, что говорите. А мы будем смотреть". Этим я и руководствовался», — вспоминал академик.

В 1983 году организовал издание «В мире науки» — русскую версию научно-популярного журнала Scientific American. Был главным редактором журнала.

С 2001 года являлся научным руководителем Российского нового университета, преподавал в этом вузе.

Умер в Москве 14 августа 2012 года, похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой отца.

Чем знаменит

Ярчайший популяризатор научного знания в СССР и России. Крупный ученый, доктор физико-математических наук, профессор, действительный член РАЕН и Европейской академии наук. Автор популярной программы «Очевидное — невероятное», в которой превращал рассказ о мире современной науки в увлекательное путешествие. Вел эту программу на протяжении 40 лет. Автор книг «Микротрон», «Жизнь науки» и «Общая теория роста населения». Один из выдающихся интеллектуалов планеты.

О чем надо знать

 
Сергей Капица

В декабре 1986 года на Капицу было совершено покушение. Нападавший проник в учебный корпус МФТИ, где ученый читал лекции по общей физике, и во время перерыва дважды сзади ударил его туристическим топориком по голове. Капица сумел вырвать топорик и нанести ответный удар обухом в лоб. Затем ученый дошел до кафедры, где попросил вызвать скорую и милицию, после этого потерял сознание. Злоумышленник был задержан, а Капицу госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы с субдуральным кровоизлиянием. В клинике ученому наложили 17 швов. В МФТИ после покушения ввели экстренные меры безопасности, через полгода их отменили. «Три раза какой-то сумасшедший из Ленинграда приезжал в Москву и за мной следил. Я был "главным жидомасоном" страны (смеется). Это оказалось достаточным аргументом. Хотя как можно быть масоном и евреем одновременно? Мы думали даже о том, чтобы сделать отдельную передачу на эту тему. В нашей стране есть специалисты по истории масонства», — вспоминал ученый.

Прямая речь:

Об отце: «Отец был со мной суров. Я был на Дальнем Востоке на корабле — нырял. Я первым в стране начал профессионально заниматься подводным плаванием: у меня удостоверение № 2. Вдруг штормовое предупреждение. Мы ушли на Сахалин — пробыл я там три дня с капитаном. Он меня все время угощал водкой. Но на одной водке не проживешь — а денег рублей десять оставалось. Шлю отцу телеграмму: пришли мне 25 рублей. Получаю ответ: а зачем тебе нужны деньги? У меня даже не было возможности толком ему ответить. Пошел к капитану — денег просить. Он говорит: какие деньги? Будешь моим гостем. И мы стали пить шампанское».

О нефтяной зависимости России: «Мы столкнулись с очень серьезным кризисом науки. И надо честно признать, что в нем полностью виновато общество. Оно не понимает, не хочет понимать истинного значения науки, понимать, что российская наука — единственная надежда на развитие страны в будущем. Понимать, что без нее мы просто превращаемся в нефтегазовый аппендицит при человечестве и теряем какой-либо культурный и научный потенциал, определяющий собственное наше развитие».

Об идеологической пустоте мира: «Человечество всегда должно питаться какими-то идеями. Но сейчас какие идеи может предложить ему Россия? Нет таких идей. В свое время те же идеи социализма оказывали колоссальное влияние на судьбы мира. Но они уходят. И сейчас идейная пустота, наполняющая мир, как раз и является одной из сложнейших общекультурных проблем».

О походах в магазин: «Мы жили на даче тогда, и меня (жена) Таня послала купить килограмм сыра. Я пришел в магазин на Смоленской площади и обнаружил в нем большой отдел сыров.

Сказал продавщице, что мне нужно по 100 граммов каждого сыра. И пока я разговаривал с ней, она все резала и резала, заворачивала каждый кусочек в отдельную бумажку, и я писал на каждом, что за сыр и сколько он стоит. В это время за мной образовался целый хвост разъяренных граждан, готовых меня убить».

О феминизме и США: «Нигде не видел более затравленных мужчин, чем в Америке. Они в жутком состоянии находятся, агрессивный феминизм их добивает. Я помню, в Бостоне в институте один почтенный преподаватель, русский математик, шел по коридору, а какая-то секретарша несла принтеры. Он открыл ей дверь, а она обвинила его в сексуальных домогательствах, хотя у него это было инстинктивное движение: женщина тяжелую железяку тащит. Был публичный скандал, и ему пришлось уйти из института».

Об интернете: «Замечательный русский психолог Алексей Леонтьев сказал в 1965 году: "Избыток информации ведет к оскудению души". Эти слова должны быть написаны на каждом сайте».

О внешнем виде: «Костюм дисциплинирует мужчину, внутренне организует. Когда-то радиодикторы BBC читали новости в смокингах и вечерних платьях, хотя слушатели их и не видели».

8 фактов о Сергее Капице:

  • Один из первых советских дайверов, нырявший с аквалангом, начиная с 1957 года. Позднее стал заместителем председателя Федерации подводного спорта СССР. Занимался и другими экстремальными видами спорта — управлял самолетом, а в 1967 году в окрестностях Сиднея спускался в одну из самых глубоких пещер Австралии.

  • Помимо российского имел британский паспорт. Часто посещал Великобританию, где у него был дом, построенный еще отцом.

  • По убеждениям был «православным атеистом». «Поколение моего отца было активно антирелигиозным в силу партийных принципов. А я — русский православный атеист. Это, кстати, весьма распространенная формула отношения к вере, к духовной культуре. По существу, ведь и наука выросла из религии. Я встречался со многими нашими патриархами. С Питиримом, с Кириллом… У нас с ними разница в мировоззрении не так велика, как может казаться», — рассказал он в одном из интервью.

  • В художественном фильме «Елки-палки!» (1988) сыграл самого себя в роли ведущего программы «Очевидное — невероятное».

  • В 2008 году как бессменный ведущий этой программы получил специальный приз ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Был включен в книгу рекордов Гиннеса как телеведущий с самым долгим стажем ведения телепередачи.

  • Автор сотен монографий и статей, четырнадцати изобретений и одного открытия. Подготовил десятки докторов и кандидатов наук.

  • Персонаж фольклора студентов МФТИ, называвших Капицу «сыном отца физтеха».

  • Создатель математической модели гиперболического роста численности населения Земли. В последние годы жизни занимался вопросами общемировой демографии.

Материалы о Сергее Капице:

Статья о Сергее Капице в Википедии

Биографическая справка РИА Новости

Биография на сайте «Лучшие люди страны»

Интервью журналу Esquire

Сергей Капица: «Я хотел бы заново прожить свою жизнь»

Сергей Капица «История десяти миллиардов»

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