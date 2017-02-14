Кремль заявил о «суверенном праве» России давать названия собственным островам

Острова Курильской гряды принадлежат РФ и их наименование является суверенным правом России, заявил журналистам 14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Острова Курильской гряды, безусловно, остаются территорией РФ. И поэтому в данном случае речь идет о суверенном праве», - заявил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать протест японской стороны в связи с присвоением названий пяти ранее безымянным островам Курильской гряды.

Правительство РФ распоряжением от 10 февраля увековечило память ряда военачальников и государственных деятелей, присвоив их имена пяти ранее безымянным островам на Дальнем Востоке.

Острова названы в честь советского генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, советского военачальника и героя Украины Кузьмы Деревянко, бывшего губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, советского государственного деятеля, дипломата Андрея Громыко, первой в мире женщины - капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

Напомним, 15-16 декабря состоялся визит Владимира Путина в Японию, в ходе которого стороны договорились начать консультации о совместной экономической деятельности в южной части Курильского архипелага. В марте в Токио должен пройти их первый раунд на уровне заместителей глав МИД.