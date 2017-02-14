14 февраля 2017, 17:12
Депардье выиграл в суде РФ иск против предпринимательницы
Арбитражный суд Москвы взыскал с российской предпринимательницы Елены Лазаревой в пользу французского актера Жерара Депардье почти 600 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметила сторона истца, Депардье обнаружил, что с его счета сумма в размере почти 500 тысяч рублей поступила на счет ответчицы, а в поле «Назначение платежа» было указано «Заем». Однако актер никаких сделок с Лазаревой не заключал.
В настоящее время предпринимательница не выходит на связь. Ее представители также не пришли в суд.
Всего актер намерен отсудить у Лазаревой около 7,2 млн рублей по трем искам.
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