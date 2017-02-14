Депардье выиграл в суде РФ иск против предпринимательницы

Арбитражный суд Москвы взыскал с российской предпринимательницы Елены Лазаревой в пользу французского актера Жерара Депардье почти 600 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила сторона истца, Депардье обнаружил, что с его счета сумма в размере почти 500 тысяч рублей поступила на счет ответчицы, а в поле «Назначение платежа» было указано «Заем». Однако актер никаких сделок с Лазаревой не заключал.

В настоящее время предпринимательница не выходит на связь. Ее представители также не пришли в суд.

Всего актер намерен отсудить у Лазаревой около 7,2 млн рублей по трем искам.