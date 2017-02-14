14 февраля 2017, 13:57
Рязанскую область возглавил Николай Любимов
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина депутат Госдумы от «Единой России» Николай Любимов назначен врио главы Рязанской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин также принял отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева.
Стоит отметить, что Ковалев - уже четвертый по счету губернатор, который досрочно решившим покинул свой пост. До него в отставку ушли губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
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