В Минобороны опровергли закупку 20 тысяч медалей для воевавших в Сирии

Минобороны России назвало ошибкой в документации закупку 20 тысяч медалей для участников боевых действий в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Ранее РИА Новости выпустило материал, в котором говорилось о контракте на сайте госзакупок на выполнение 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии» на 4,455 млн рублей. Кроме того, Минобороны заказывало 50 медалей «За освобождение Пальмиры» и еще 50 — «За разминирование Пальмиры», намереваясь заплатить за каждый контракт по 11 тысяч рублей.

В обоих случаях стоимость одной медали составляет около 220 рублей.

«Информация о якобы закупке Минобороны России 20 тысяч ведомственных медалей не соответствует действительности. При размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка», — утверждают в Минобороны.