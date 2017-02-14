В Минобороны РФ не поверили в сброс хлора на Алеппо армией Асада

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, согласно которому армия президента Сирии Башара Асада в ноябре-декабре 2016 года сбрасывала баллоны с хлором на повстанцев, контролировавших части города Алеппо.

«На основании телефонных и очных интервью со свидетелями и анализа видеоматериалов, фотографий и постов в социальных сетях мы задокументировали, по меньшей мере, восемь эпизодов за период с 17 ноября по 13 декабря 2016 г., когда вертолеты правительственной авиации сбрасывали хлор на жилые районы», — отмечается в докладе.

В результате, по данным организации, погибли не менее девяти гражданских лиц, в том числе четверо детей, еще около 200 человек получили ранения.

Между тем, в российском Минобороны усомнились в компетенции сотрудников Human Rights Watch.

«Подобные доклады, подготовленные дилетантами со ссылкой на данные соцсетей и рассказы неведомых анонимных свидетелей по телефону, разрушают и без того неоднозначную репутацию Human Rights Watch», — говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Полит.ру».

Российские военные посоветовали организации начать с применения иприта «боевиками в сентябре 2016 года в населенного пункта Марат-Ум-Хауш».

«У данного преступления есть реальные свидетели, в том числе российские и иностранные журналисты, реальные пострадавшие с конкретными именами, реальные обнаруженные боеприпасы с остатками иприта и пробами грунта», — заявляет Минобороны.