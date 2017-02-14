Задержан предполагаемый организатор нападения на ночной клуб в Стамбуле

В Стамбуле задержан предполагаемый организатор расстрела в новогоднюю ночь посетителей клуба Reina, где погибли почти 40 человек, сообщает 14 февраля РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Cumhuriyet.

По подозрению в организации теракта задержан гражданин Франции турецкого происхождения с инициалами A.S. С 2009 года он проживает во Франции. Задержанный находился в списках разыскиваемых по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он арендовал одну из квартир, где скрывался исполнитель теракта – гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов.

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. В заведение ворвался человек в костюмах Санта-Клауса и открыл стрельбу, в результате которой 39 человек, включая 16 иностранцев, погибло, еще 69 человек были госпитализированы.

Исполнитель теракта Абдулкадир Машарипов, задержанный в Стамбуле 16 января в ходе антитеррористической операции, признал свою вину.